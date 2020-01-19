Ahlat’ta kar yağışı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı, Ahlat’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuklar dan sonra kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı bazı uzak köy yollarının ulaşıma kapandığını ekiplerin müdahalesiyle kapalı köy yollarının bulunmadığını söyledi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

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