Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarını yürütürken, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma başlattı.



BİTLİS 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:25

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.