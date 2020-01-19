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Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

İHA

Silahlı saldırı sonrası hayatını kanaat önderi Abdulkerim Çevik, kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Silahlı saldırı sonrası hayatını kanaat önderi Abdulkerim Çevik, kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'nde meydana geldi. Y.Ş. isimli şahıs medreseye giderek bilinmeyen bir konudan dolayı burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde otopsisi tamamlanan Çevik’in cenazesi hastane morgundan alınarak kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla tekbirler eşliğinde Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verildi.
Olayın ardından polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan Y.Ş'nin sorgulanması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Y.Ş.’nin sorgusu tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar olay sonrası ilçeye gelerek hastanede olay hakkında bilgi aldı.

BİTLİS

19 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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