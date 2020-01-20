Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı 

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BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'i (50) tabancayla vurarak, öldüren Yakup Şeflekçi, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Güroymak'taki Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursa gelen Yakup Şeflekçi, kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Şeflekçi, görüşme sırasında, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Çevik, Kur'an kursu görevlilerince çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkerim Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik, dün yapılan otopsinin ardından yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla akşam vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Olay sonrası kaçan Yakup Şeflekçi ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şeflekçi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



BİTLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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