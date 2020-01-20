Van ve Bitlis'te karla mücadele

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 166 köy yolu ve Van'da kardan kapanan 72 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığının 52, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı Bitlis'te 166 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından açılmaya başlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. Kurtkan, İl Özel İdaresi'ne ait 9 şantiyede bulunan 90 kişilik personelin 70 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Kent merkezinde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Belediye görevlileri, mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de ana yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 72 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının durmasının ardından Bahçesaray, Başkale, Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde kapalı olan 25 mahalle ve 47 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Çalışmalar, 164 araç ve 530 personel kişilik personel ile yürütülüyor.



BİTLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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