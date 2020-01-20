Vali Çağatay, kanaat önderi Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlisli kanaat önderi Abdülkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlisli kanaat önderi Abdülkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Güroymak ilçesinde dün medresedeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik’in ailesine, yakınlarına ve dostlarına taziyede bulunan Vali Oktay Çağatay, merhum için Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Taziyeye; Vali Oktay Çağatay, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİTLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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