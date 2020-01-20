Bitlis’te çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 bin adet Bixi mermisi, 3 bin metre kablo ve 310 kilo yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis ili merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 202002 başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 20 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde 5 bin adet Bixi fişeği, 3 bin metre elektrik kablosu ve 310 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.