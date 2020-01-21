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Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis ve çevresinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 40, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yaptığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ise, bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti.

BİTLİS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:53

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