Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis´te geçen Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik´in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin´deki programının ardından helikopterle Bitlis´in Güroymak ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Muhammed Hafid Efendi Kuran Kursu binasında yapılan taziyeye katıldı. Yaklaşık 20 dakika burada kalan Bakan Soylu, Çevik´in yakınlarına başsağlı dileğinde bulunarak dua etti. Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileyerek Muş Havaalanı'na gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun ziyaretine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ak Parti teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.





BİTLİS 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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