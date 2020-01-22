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Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

İHA

Bitlis’te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez ilçesi bölgesinde BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Ocak 2020 tarihinde “Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 202002 Operasyonu” icra edilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 21 Ocak 2020 günü icra edilen T/A faaliyetinde; üç odalı sığınak tespit edilmiş ve toprağa gömülü vaziyette 320 metre hortum ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet radyo, 1 adet bayan spor ayakkabı, 1 adet mekap ayakkabı, 3 adet pil bloğu, 1 adet cep telefonu bataryası, 1 adet güneş kremi, 1 adet şampuan ele geçirilmiştir. Tespit edilen diğer bir sığınakta ise 1 adet defter, 1 adet demir sandık, 1 adet yağ bidonu, 1 adet serum, 1 adet yelek, 1 çift eldiven, 1 adet boş plastik kutu, 1 adet panço, 2 adet yağ tenekesi ve 4 adet enjektör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

BİTLİS

22 Ocak 2020 Çarşamba

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