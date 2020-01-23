Kaymakam Erat’tan ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Kalender’e ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 65 yıl boyunca Ahlat taşını işleyerek birçok cami, minare, çeşme ile ev yapan ve "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender' i evinde ziyaret etti.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erkizan Mahallesi’nde eşiyle birlikte yaşayan ve son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan taş ustası Tahsin Kalender'i ziyaret ederek hal ve hatırını sordu. Meslek yaşamı boyunca yetiştirdiği ustalarla sanatını gelecek kuşaklara aktarmayı başaran Tahsin ustayla sohbet eden Kaymakam Erat, kendisini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaymakam Erkan İsa Erat’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren taş ustası Kalender, “İlçede 65 yıl boyunca köprüler, camiler, çeşmeler, evler, minareler inşa ettim. En önemli eserim, ilçedeki Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat’ın en eski okullarından olan yatılı okuldur. Tamamını Ahlat taşından yaptım. Taşı, bir tarafı kazma, bir tarafı da balta olan 'kıran' dediğimiz aletle şekil verip yontuyordum. Bu meslekte başarılı olmak için servet gerekli, sanat gerekli ve sabır gerekli. Bunlar olmazsa bu sanatı yapamazsınız” dedi.

BİTLİS 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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