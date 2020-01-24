Güroymak'ta ‘Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam M. Furkan Sancaktutar’ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele çalışmaları ele alındı. İlçede bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çağımızda toplumsal bir sorun haline gelen her türlü bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirlerle toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

BİTLİS 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:51

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