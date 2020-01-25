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Bitlisli annelerden Diyarbakır’da evlat nöbetindeki annelere destek

İHA

Bitlisli anneler, 145 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.
Diyarbakır’da annelerin dağa kaçırılan çocuklarını kavuşmak amacıyla 3 Eylül 2019’da başlattıkları oturma eyleminin bugün 145. günü. Bitlis’teki STK Kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerini 145. gününde yalnız bırakmadı.
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bitlis’teki STK Kadın Temsilcileri, her zaman için annelerin yanlarında olduklarını belirterek onlarla uzun uzun sohbet edip, acılarını paylaştılar.
Bitlisli STK kadın temsilcileri, yanlarında getirdikleri şal, bere, atkı gibi kışlık kıyafetleri, soğuk hava koşullarına rağmen evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerine hediye etti.
Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için Diyarbakır’a geldiklerini belirten Bitlisli STK Kadın Temsilcileri, yaptıkları açıklamada, “Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bizde bu iman bu inanç olduğu sürece hiç kimse bizi bölemeyecek. Biz, yardımsever bir milletiz. Annelerimizin acısı bizim acımızdır. Annelerimizin evlatlarına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

BİTLİS

25 Ocak 2020 Cumartesi

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