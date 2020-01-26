Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Bitlis Doğa Koruma e Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından yaralı olarak bulunan Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından yaralı olarak bulunan Büyük ak balıkçıl (Ardea alba) kuşu, şube müdürlüğüne götürüldü. Burada hazırlanan kafesle tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ)Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilerek tedavisine başlanıldı.
BİTLİS
26 Ocak 2020 Pazar
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