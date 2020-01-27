Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi

İHA

Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi

– Erciş Şeker Fabrikası Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 2020 yılı pancar taahhüt alımlarının başladığını belirterek, çiftçilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.
Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 8 Kasım 2019 tarihi itibariyle taahhüt alımlarının başladığını ve 2020 yılında da devam ettiğini belirterek, “2020 yılı taahhüt alımlarına başlanmıştır. 2020 yılı şeker pancarı üretimi yapacak çiftçilerimiz; iklim şartları, tarla verimliliği ve diğer şartları dikkate alarak taahhüt edecekleri pancarı üretecek büyüklükte tarla veya tarlaları münavebe planına uygun hazırlamaları ve bir an evvel taahhüde yazılmaları gerekmektedir. Firesi düşürülmüş yüzde 16 polar şeker ihtiva eden net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım avans fiyatı 300 TL olarak tespit edilmiştir. Bu yılki ortalama digestionu (şeker varlığı) yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bunun karşılığında ödenecek pancar bedeli 340 TL’dir. Genel müdürlüğümüz bölgemizde girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı bu yıl itibariyle geçerli olacak olan yüzde 10 teşvik primini uygulamıştır. Yüzde 10 fabrikamıza özel teşvik primine 30 TL’de ilave edilirse yaklaşık 1 ton net pancar fiyatı 370 TL olacaktır. Buna nakliye ve küspe artısını da ilave ettiğimizde toplam 1 ton net pancar getirisi çiftçilerimize yaklaşık 420 TL olacaktır. Ayrıca kesin olmamakla birlikte devletimizin 1 ton şeker pancarı baz alım avans fiyatına zam yapılabilir. Erciş Şeker Fabrikası üreticileri olarak yüzde 10’luk pancar üretim teşvik priminin kalıcı olarak devam etmesi için siz üreticilerimizden daha fazla ekim yapmanız istenmektedir. Aksi durumda yeteri kadar ekim ve üretim olmaması durumunda bu teşvik primi sonraki yıllarda kaldırılabilir. 1 ton pancar fiyatı 300 TL artı yüzde 10 teşvik primi artı yüzde 18 bedele esas polar şeker artı nakliye bedeli artı istihkak bedelsiz küspe miktarı ile birlikte toplam gelir 420 TL civarında olacaktır. Ayrıca üreticilerimizin küspe bedeli şirketin ekonomik durumunun müsait olması halinde mayıs veya haziran ayı sonu itibariyle nakit olarak ödenecektir. Küspe almak isteyen üreticilerimiz başvuru yapmaları halinde fabrika merkez kantarına pancarını teslim ettiği gün içerisinde ayrıca küspesini de temin edebilecek. Şimdiden 2020 yılının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir dönem olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz gerek şefliğimize gelerek gerekse 0434 412 61 25 telefon numarasını da arayarak bilgi alabilirler” dedi.
Kayakeser, üreticilerin bir an evvel taahhüde yazılmaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğini vurgulayarak, Ahlat Bölge Şefliği olarak üreticiye her türlü teknik destek ve bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.

BİTLİS

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis- Muş yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Bitlis- Muş yolunda karla mücadele
Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor
YEREL HABERLER Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor
Ahlat’tan Elazığ için yardım seferberliği Ahlat Belediyesi tarafından “Haydi Ahlat Elazığ Üşümesin” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı büyük destek verdi
YEREL HABERLER Ahlat’tan Elazığ için yardım seferberliği Ahlat ...
Bitlis’te terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu
YEREL HABERLER Bitlis’te terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu
Bitlis´te, PKK´lıların kullandığı 5 sığınak bulundu
YEREL HABERLER Bitlis´te, PKK´lıların kullandığı 5 sığınak bulundu
Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı
4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
Tatvan Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi depremzedeler için yardım ...
Tatvan'dan Elazığ'a yardım
YEREL HABERLER Tatvan'dan Elazığ'a yardım
Bitlisli annelerden Diyarbakır’da evlat nöbetindeki annelere destek
YEREL HABERLER Bitlisli annelerden Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X