Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi

– Erciş Şeker Fabrikası Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 2020 yılı pancar taahhüt alımlarının başladığını belirterek, çiftçilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 8 Kasım 2019 tarihi itibariyle taahhüt alımlarının başladığını ve 2020 yılında da devam ettiğini belirterek, “2020 yılı taahhüt alımlarına başlanmıştır. 2020 yılı şeker pancarı üretimi yapacak çiftçilerimiz; iklim şartları, tarla verimliliği ve diğer şartları dikkate alarak taahhüt edecekleri pancarı üretecek büyüklükte tarla veya tarlaları münavebe planına uygun hazırlamaları ve bir an evvel taahhüde yazılmaları gerekmektedir. Firesi düşürülmüş yüzde 16 polar şeker ihtiva eden net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım avans fiyatı 300 TL olarak tespit edilmiştir. Bu yılki ortalama digestionu (şeker varlığı) yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bunun karşılığında ödenecek pancar bedeli 340 TL’dir. Genel müdürlüğümüz bölgemizde girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı bu yıl itibariyle geçerli olacak olan yüzde 10 teşvik primini uygulamıştır. Yüzde 10 fabrikamıza özel teşvik primine 30 TL’de ilave edilirse yaklaşık 1 ton net pancar fiyatı 370 TL olacaktır. Buna nakliye ve küspe artısını da ilave ettiğimizde toplam 1 ton net pancar getirisi çiftçilerimize yaklaşık 420 TL olacaktır. Ayrıca kesin olmamakla birlikte devletimizin 1 ton şeker pancarı baz alım avans fiyatına zam yapılabilir. Erciş Şeker Fabrikası üreticileri olarak yüzde 10’luk pancar üretim teşvik priminin kalıcı olarak devam etmesi için siz üreticilerimizden daha fazla ekim yapmanız istenmektedir. Aksi durumda yeteri kadar ekim ve üretim olmaması durumunda bu teşvik primi sonraki yıllarda kaldırılabilir. 1 ton pancar fiyatı 300 TL artı yüzde 10 teşvik primi artı yüzde 18 bedele esas polar şeker artı nakliye bedeli artı istihkak bedelsiz küspe miktarı ile birlikte toplam gelir 420 TL civarında olacaktır. Ayrıca üreticilerimizin küspe bedeli şirketin ekonomik durumunun müsait olması halinde mayıs veya haziran ayı sonu itibariyle nakit olarak ödenecektir. Küspe almak isteyen üreticilerimiz başvuru yapmaları halinde fabrika merkez kantarına pancarını teslim ettiği gün içerisinde ayrıca küspesini de temin edebilecek. Şimdiden 2020 yılının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir dönem olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz gerek şefliğimize gelerek gerekse 0434 412 61 25 telefon numarasını da arayarak bilgi alabilirler” dedi.

Kayakeser, üreticilerin bir an evvel taahhüde yazılmaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğini vurgulayarak, Ahlat Bölge Şefliği olarak üreticiye her türlü teknik destek ve bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.

BİTLİS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.