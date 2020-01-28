Bitlis’te araziye gizlenmiş çok sayıda pil ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bitlis’te araziye gizlenmiş çok sayıda pil ele geçirildi

İHA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığından yürütülen operasyonda çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için 15 Ocak günü Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 202002 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 27 Ocak 2020 günü saat 12.30 sıralarında icra edilen T/A faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 2 adet bidon içerisinde 248 adet büyük pil, 150 adet küçük pil, 7 adet boş yağ tenekesi, 1 adet şampuan kutusu, 150 adet balon, 2 adet sprey kutusu ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buz tutan Nazik Gölü havadan görüntülendi Şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Buz tutan Nazik Gölü havadan görüntülendi Şiddetli ...
Bitlis´ten Elazığ´a yardım
YEREL HABERLER Bitlis´ten Elazığ´a yardım
Bitlis’ten Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Bitlis’ten Elazığ’a yardım eli
Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi
YEREL HABERLER Şeker pancarına yüzde 10 teşvik primi
Bitlis- Muş yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Bitlis- Muş yolunda karla mücadele
Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor
YEREL HABERLER Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor
Ahlat’tan Elazığ için yardım seferberliği Ahlat Belediyesi tarafından “Haydi Ahlat Elazığ Üşümesin” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı büyük destek verdi
YEREL HABERLER Ahlat’tan Elazığ için yardım seferberliği Ahlat ...
Bitlis’te terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu
YEREL HABERLER Bitlis’te terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu
Bitlis´te, PKK´lıların kullandığı 5 sığınak bulundu
YEREL HABERLER Bitlis´te, PKK´lıların kullandığı 5 sığınak bulundu
Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı
4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
Tatvan Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi depremzedeler için yardım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X