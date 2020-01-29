Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te artan şikâyetler üzerine belediye ekipleri şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin buton ve klimalarının çalışıp çalışmadığını denetledi.

Havaların zaman zaman eksinin altında seyrettiği kentte, Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir içinde toplu taşımacılık yapan özel halk otobüslerine yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Trafik zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarındaki duraklarda yaptığı denetimlerde halk otobüslerinde buton ve klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etti. Sürücüleri de klimalarını sürekli çalıştırmaları yönünde uyaran zabıta ekipleri, araçlarında klima çalıştırmayan otobüs kooperatifine idari para cezası verileceğini bildirdi.

Yapılan denetimlerde şehir içerisinde toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırıldığı görüldüğü bildirildi.

BİTLİS 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.