Bitlis’ten İdlib’e yardım eli

– Bitlis’te iki ay önce “İdlib'e Ses Ver” sloganlıyla başlatılan yardım çalışması sonucunda toplanan 2 tır malzeme Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan dolayı zor günler yaşayan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Bitlis’teki sivil toplum kuruluşları, 2 aylık süre zarfında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesini sınıra uğurladı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve STK temsilcilerinin katıldığı uğurlama programı kapsamında grup adına konuşan Cihat Aytaş, iki ay önce “İdlib'e Ses Ver” sloganıyla başlattıkları yardım çalışması sonucunda 2 tır malzemeyi Suriye'nin İdlib kentine gönderdiklerini söyledi. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan dolayı 500 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 milyon kişinin yaralandığını ve sakat kaldığını, milyonlarca kişinin evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Aytaş, “Bombaların altından kaçan on binlerce sivil her şeye rağmen ayakta kalabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor. Ülke olarak dünyanın birçok yerindeki mazlum coğrafyalara ve mağdur insanlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya devam ediyoruz” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından yardım malzemeleri yüklü tırlar, okunan dualar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

BİTLİS 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

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