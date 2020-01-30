Bitlis'te, minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

BİTLİS'te, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Bu sırada sürücüsü durdurulan minibüste arama yapıldı. Araçta, üzerinden sahte belgeler çıkan, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen B.C.O. ve C.Ö. yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.C.O. ile C.Ö. ise gözaltına alındı.



BİTLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.