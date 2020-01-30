Bitlis’te 34 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te yapılan çalışmalar sonucunda 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan bir minibüs içerisinde üzerlerinde bulunan belgelerin sahte olduğu anlaşılan 34 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile bu düzensiz göçmenleri taşıyan B.C.O. ve C.Ö. isimli organizatörler yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

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