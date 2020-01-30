Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde eroin ve metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “D.K. ve A.A. isimli iki şüpheli yakalanmış, yapılan üst aramasında 25.29 gram eroin maddesi ve 0.71 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

BİTLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.