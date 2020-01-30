71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 71 yaşındaki şahsı darp ve gasp eden 3 kişi Van’da yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak ilçesinde 71 yaşındaki müşteki M.G.’nin evine kimliği belirsiz 3 şüphelinin kapıyı kırarak girdikleri ve şahsı darp ederek içinde emekli maaşı bulunan cüzdanını ve kişisel eşyalarını alıp kaçtıkları belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışma ve 15 saatlik kamera incelemesi neticesinde şüphelilerin Ş.D., Y.I. ve O.K. olduğu ve Van iline kaçtıkları tespit edilmiş. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda, 3 şüpheli de saklandıkları metruk binada yakalanıp gözaltına alınmış, sevk edildikleri Güroymak Adliyesinde ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.