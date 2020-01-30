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Rektör Yardım, Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri Konferansına katıldı

İHA

Rektör Yardım, Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri Konferansına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen “Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri” konulu konferansa katıldı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa; BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın yanı sıra Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek katıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün eşliğinde üniversite yerleşkesini gezerek üniversite hakkında bilgi edinen rektörler, daha sonra “Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri” konulu konferansta bir araya geldiler.
Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri konferansında “Tarihsel Süreç İçerisinde Osmaniye'nin Stratejik Önemi” ve “Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. Konferansın ardından konuk rektörlere hediye takdimleri yapıldı. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret eden konuk rektörler, daha sonra Osmaniye Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundular. Misafir rektörlere iki günlük gezi programında Düziçi Meslek Yüksekokulu, Düziçi Harun Reşit Kalesi, Aslantaş Gençlik Kampı, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Kadirli Ala Cami ve Flaviopolis Şehri, Hatay İskenderun sahili ve Dörtyol Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi gezdirildi.

BİTLİS

30 Ocak 2020 Perşembe

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