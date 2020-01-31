Bitlis´te 26 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güroymak ilçe girişinde durdurdukları bir minibüste 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Güroymak ilçesi girişinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrollerde, minibüste Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve öncülük yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ise sürüyor.



BİTLİS 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:47

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