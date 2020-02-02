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Tatvanlılardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir grup gönüllü vatandaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde uzun bir süredir evlat nöbeti tutan ailelere moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Tatvanlılardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir grup gönüllü vatandaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde uzun bir süredir evlat nöbeti tutan ailelere moral ve destek ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir destek de Bitlis’in Tatvan ilçesinden geldi. Diyarbakır’daki gözü yaşlı annelere destek ve moral ziyaretinde bulunmak üzere sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik Tatvanlı gönüllü grup üyeleri, buradan araçlarla Diyarbakır’a gitti. Ziyaret programları kapsamında HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Tatvanlı gönüllüler, ailelerin acısını paylaştı. Ailelere destek olmayı görev bilip gittikleri Diyarbakır anneleri ve aileleriyle sohbet edip acılarına ortak olan gönüllüler, evlat nöbetindeki ailelere ve annelere desteklerini iletip yanlarında olduklarını ifade ettiler. "Doğunun İncisi Tatvan’dan Evlat Nöbeti Tutan Annelere Selam olsun" yazılı pankartla ailelere tam destek veren gönüllüler, Tatvanlıların dua ve selamlarını ilettiler.
Doğu ve Güneydoğu’da anaların gözüne yaş, babaların ocağına ateş düşüren PKK ve PKK gibi terör örgütlerine tepkilerini ifade eden gönüllüler, tek temennilerinin ailelerin ve annelerin bir an evvel evlatlarına kavuşmaları ve güzel vatanımızda huzurluca yaşamaları olduğunu dile getirdiler. Anneler tarafından başlatılan evlat nöbetinin, güzel ülkemizde kardeşçe yaşamak adına önemli bir adım olduğuna işaret eden gönüllüler, terör belasını ve hain terör örgütünü bir kez daha lanetlediler.
Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili konuşan grup üyelerinden Yılmaz Lebit, tek temennilerinin evlat nöbetindeki ve evlat yolu gözleyen diğer tüm annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşması olduğunu söyledi. Ailelere destek olmayı görev bilip Tatvan’dan yola çıktıklarını dile getiren Lebit, "Tatvanlı bir grup gönüllü arkadaşımızla birlikte bu gün Diyarbakır’da yaklaşık 5 aydır evlat nöbeti tutan ailelerimize ve annelerimize moral ve destek ziyaretinde bulunduk. Ziyaret vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu ailelerimizin bir nebze olsun acısını paylaştık, onlara ziyaretimizle moral olmaya çalıştık. Tek temennimiz bir şekilde kandırılarak dağa çıkarılan bu annelerin ve diğer tüm annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarıdır. Bu manada bizler her zaman onların yanında olacağız. Bu vesileyle de ailelerimize sabır ve dayanma gücü diliyor, birlik ve beraberliğimize kastedenleri ise bir kez daha kınıyor ve lanetliyorum" diye konuştu.
Grup üyelerinden Ömer Kara ise, yaklaşık 15 kişilik gönüllü bir grup ile gerçekleştirdikleri bu ziyaretin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi. Annelerin evlatlarından koparılmasına sebep olanları kınadığını ifade eden Kara, "Bu gün Tatvan’dan yola çıkıp, Diyarbakır’daki annelerimizi ve aileleri ziyaret ettik. Çocukları zorla dağa çıkarılan annelerimizin yanında olduk ve destek olduğumuzu ifade ettik. Biz şehirlerimizde gözü yaşlı bekleyen her annemizin yanında olmaya ve bu haklı direnişlerinde onlara destek sunmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.
Gözü yaşlı annelerin artık evlat hasretlerinin sona ermesini istediklerini belirten grup üyesi Fırat Barut da, "Anneleri evlatlarından ayıran tüm bu olaylar bitsin, anneler artık evlatlarına kavuşsun istiyoruz. Bugün de bizler bunun için yola çıktık. Annelerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Acılarını paylaştık. İnşallah en kısa sürede onlar da artık evlatlarına kavuşurlar" şeklinde konuştu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Diyarbakır anneleri ve aileler ise, ziyaretten ötürü Tatvanlı gönüllü gruba teşekkürlerini ileterek, ziyaretin kendileri için moral olduğunu ifade ettiler.

BİTLİS

02 Şubat 2020 Pazar

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