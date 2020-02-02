Bitlis’te 22 ilden 300 kayakçı kıyasıya yarışıyor

Bitlis’te Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen birinci etap kayaklı koşu müsabakalarında 22 ilden 300 kayakçı kıyasıya yarışıyor.

Yarışlar, BitlisTatvan kara yolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak Pistinde başladı. Sabah 10.00’da başlayan yarışmalar, karın ve havanın güzel olması ile birlikte vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi. Yarışmalar için Bitlis’e gelen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayaklı koşu için pistin çok elverişli olduğunu belirterek, katılımın da kendilerini memnun ettiğini söyledi. Kayak Federasyonu olarak 2020 yılı yarışları kapsamında Bitlis’te kayaklı koşu birinci etap yarışlarının startını verdiklerini ifade eden Ali Oto, "Her yıl bu yarışları Bitlis’te yapıyoruz. Bitlis'te çok güzel bir ambiyans var. Pistler çok güzel. Ufak tefek eksiklikler var. Ancak onları da planlama yaparak gideriyoruz. Burada 300 sporcu 50’ye yakın antrenör ve hakem bulunuyor. Bu kayaklı koşunun birinci etabı. İkinci etabı da Erzurum’da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası da Bolu’da olacak. Yarışmalar sonunda mili takım seçmeleri olacak. Bu sporcularımız yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. Federasyon olarak yolun başındayız. Mücadelelerimiz iyi gidiyor. Ama bugün Bitlis mükemmel, bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden yarışmaya sporcu getiren Kayak Milli Takım Antrenörü Kenan Eren ise, pistin ve havanın yarışlar için uygun olduğunu belirterek, "Yüksekova’dan 29 sporcu ve 6 görevli ile müsabakalara katıldık. Federasyonumuzun birinci etap puanlı yarışmasındayız. Hava ve kar durumu tamamen istediğimiz gibi. Her şey mükemmel. Burada yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Yarışan tüm il ve sporculara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz da, kayaklı koşu birinci etap yarışları için uzun uğraşlar sonucu pisti yarışlara hazır hale getirdiklerini belirterek, "Yarışlar için gecesini gündüzüne katan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bugün hava ve pist çok güzel. Katılım çok güzel. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışlar ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest dalda yapılacak. Yarışlar sonrasında dereceye girenlere madalyaları yarışmalar sonunda verilecek.

BİTLİS 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.