Bitlis´te yolcu otobüsünde 2 kilo eroin ele geçirildi

BİTLİS´te polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat günü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin kime ait olduğu yönünde polisin başlattığı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
BİTLİS
03 Şubat 2020 Pazartesi
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