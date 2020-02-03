Tarihi kent Ahlat’tan kartpostallık manzaralar Beyaz örtüye bürünen Ahlat’taki tarihi mekanlar havadan görüntülendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Ahlat’taki tarihi mekanlar drone ile havadan görüntülendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile ilçedeki birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe bürünüyor.

Kar yağışı sonrası Ahlat’ın tarihi mekanlarının karla bütünleşen güzelliklerini fotoğraflamak için Ahlat’a gelen doğa ve manzara fotoğrafçısı Abdülrıdvan Kulu, “Dün akşam Bitlis bölgesinde yoğun bir kar yağışı vardı. Bu yağışın ardından Ahlat’ta güzel fotoğraflar çekebileceğimizi düşünerek Ahlat’a geldik. Özellikle Selçuklu Mezarlığı ve kümbetler kar yağışının ardından oldukça güzel görüntüler verdiler. Gelinlik giymiş gibi gözüküyorlar. İlçede gezerek çok güzel yerlerde fotoğraflar çektik. Özellikle kış mevsiminde Ahlat’ta fotoğraf çekilmesini herkese tavsiye ederim” dedi.

BİTLİS 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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