Bitlis’te düzenlenen Türkiye Finali Kayaklı Koşu Yarışları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu programında yer alan ve 300 kayakçının katıldığı Birinci Etap Kayaklı Koşu Yarışları bugün sona erdi. Dün sabah saatlerinde başlayan ve 22 ilden 300’ün üzerinde sporcu ve antrenörün katıldığı yarışlarda dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Erzurum’da yapılacak ikinci etap müsabakalarında yarışacaklar.

Bitlis’te düzenlenen yarışların son gününde kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Sabah 10.00’da başlayan serbest kategorideki yarışlara 14 farklı dalda sporcular katıldı. Yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Saat 14.00’da Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve sporcuların katılımıyla madalya töreni düzenlendi. Madalya töreni sırasında açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, “Şu anda Bitlis’in Rahva bölgesindeyiz. Hava eksi 7 derece, ama bugün en sıcak ve keyifli günlerden birini yaşıyoruz. Kayak Federasyonumuz Bitlis’te kayaklı koşunun birinci etap yarışmalarını düzenledi. Federasyon Başkanımız Ali Oto, Bitlis’i hiç unutmuyor. Bizi her yıl böyle güzelliklerle buluşturuyor. Bundan sonraki etaplar Erzurum ve Bolu’da olacak. Bitlis’te düzenlenen yarışlara 282 sporcu katıldı. Yaklaşık 70 civarında da antrenör var, toplam 350 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile hem kendi kurumlarımıza hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı olan sporcuları da kutluyorum” dedi.

Program, madalyaların verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BİTLİS 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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