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Tırın devrildiği kaza kamerada

İHA

Bitlis'te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tırın devrildiği kaza kamerada

Bitlis’te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaza, TatvanAhlat kara yolu üzerindeki Kıyıdüzü köyünde meydana geldi. Tatvan istikametinden Ahlat’a doğru gitmekte olan tır, Kıyıdüzü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilme anı arkada seyir halinde olan araçtaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, köylülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

BİTLİS

04 Şubat 2020 Salı

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