Tatvan’da 281 kadın 8 ayda 1 tondan fazla kilo verdi

Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 281 kadın 8 ayda bin 15 kilo verdi.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren spor salonuna gelen ve diyet programına katılan 281 kadının 8 ay içinde bin 15 kilogram verdiği belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, Sağlıklı Hayat Merkezinde Tatvan halkına ücretsiz spor, diyetisyen ve psikolog danışmanlıkları hizmeti verdiklerini söyleyerek, “Spor salonumuzdan sadece kadınlar yararlanmaktadır. Buraya şu an 610 kadın kayıtlıdır. Bu kadınlar sabahları evlerinden servis araçlarımız ile alınarak buraya getiriliyor. Servis hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanan kadınlar buradaki spor salonumuzdan da ücretsiz olarak yararlanıyor. Spora gelen kadınlar, çocuklarını da yanlarında getirebiliyorlar. Kadınlar spor yaparken, çocuklar da buradaki kreşten faydalanıyor. Kreşe kayıtlı çocuk sayısı ise 37’dir. Çocuklar burada öğretmen eşliğinde aktivitelere katılıyor. Kadınlar sporlarını tamamladıklarında çocukları ile birlikte tekrar araçlarımızla evlerine gidiyorlar. Spora gelen kadınlarımız ayrıca ücretsiz bir şekilde diyetisyen arkadaşlarımızın gözetiminde diyet takiplerini yaptırabiliyorlar. Spor faaliyetlerimizden yaralanan vatandaşlarımızın ölçümlerini ele aldığımızda, burada spor ve diyete katılan kadınların 8 ay içerisinde toplamda binin üzerinde kilo verdiğini görüyoruz. Yani Tatvan’ı bir ton hafifletmiş olduk. İnsanlar kilo verdikçe, özgüvenleri artıyor ve mutlu oluyorlar" dedi.

Spor salonuna katılan kadınlardan Gülbeyaz Karakurt da, "Devlet bize çok güzel bir imkan sağlamış, çok memnunuz. Spora 120 kilo ile başladım ve 15 günde 6 kilo verdim. Spor var, imkan var, servislerimiz var, diyetisyenimiz var, hocalarımız var, her şey çok iyi, çok güzel, çok memnunuz. Servis araçlarıyla bizi evlerimizden alıyorlar. Buraya gelip sporumuzu yapıyoruz. Tekrar servis bizi evimize götürüyor. İsteriz ki herkes gelsin ve buradaki imkanlardan faydalansın. Hocalarımız çok iyi, buradakiler çok ilgili ve bizler de çok memnunuz" diye konuştu.

Spor ve diyet programından faydalanan kadınlardan Kamile Uygun ise 2,5 aydır spora geldiğini ifade ederek, “Yaptığımız çalışmalardan sonra yaklaşık 8 9 kilo verdim. Egzersiz ağırlıklı çalışmalar var. Zumba, pilates ve kardiyo çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor, hocalarımızla çok iyi çalışıyoruz. Her şey çok güzel ve iyi gidiyor. Devamı gelir İnşallah" şeklinde konuştu.

Spor Eğitmeni Feride Tilla da; zumba, pilates, step aerobik, kardiyo çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, “Günlük çalışma sistemlerimiz var. Herkese özel ders şeklinde vermiyoruz, ama herkesin nasıl yararlanacağı şekilde ders vermekteyiz. Kadınlar sporlarını yaptıktan sonra diyetisyenlerimiz ve psikologlarımızdan da ücretsiz bir şekilde yararlanmaktadırlar. Buraya gelen üyelerimiz arasında 3 veya 4 haftada 20 22 kilo verenler oldu" dedi.

Tüm Tatvan halkına hizmet verdiklerini söyleyen Diyetisyen Abdullah İnceoğlu, "Buraya başvuran danışanlarımıza ilk önce vücut analizi, yağ ve kas analizi yapmaktayız. Bu analizi değerlendirerek daha sonra kişiler isterlerse ve gerekli görürse diyet danışmanlığı vermekteyiz. Diyet danışmanlığımızın ilk seansı 30 dakika sürmektedir ve tamamen ücretsizdir. Daha sonra ki kontrollerimizi 2 haftada bir almaktayız ve 2 haftada bir kişilerin kilo vermelerini takip etmekteyiz. Ayrıca, kilo almak isteyenlerin danışmanlığına da bakmaktayız. 2019 yılı içerisinde bin 500 danışana baktık. Programa dahil olanlar 1 tonun üzerinde kilo verdi, Tatvan’ı hafiflettik" diye konuştu.

