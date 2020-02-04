Ahlat’ta ‘bağımlılıkla mücadele’ konferansı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yetişkinlere yönelik konferans düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen konferans, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Biriminden Hakan Yıldırım tarafından verildi. Konferansta uyuşturucu maddelerin zararları, kullanan ve satışını yapan kişilerde fark edilebilecek etkenler anlatıldı. Konferansta ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA uygulaması hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Konferans karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferansa Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, rehberlik öğretmenleri, bazı köy ve mahalle muhtarları ile imam hatipler katıldı.

BİTLİS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:45

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