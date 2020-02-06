Bitlis’te Narko-Net Operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis’te 104 personelin katılımıyla 9 adrese düzenlenen Bitlis NarkoNet Operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis il genelinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucu madde kullanmayı özendiren şüphelilere yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “6 Şubat 2020 günü 104 personelin katılımıyla Bitlis ili Güroymak ilçesinde 2, Tatvan ilçesinde 7 olmak üzere toplam 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak 9 ayrı adreste Bitlis NarkoNet Operasyonu icra edilmiş olup, toplam 9 şüpheliden 6’sı gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge haklımızın da desteğiyle kararlılıkla devan edilecektir” denildi.

BİTLİS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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