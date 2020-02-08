Bitlis’te kar esareti Son 24 saatte bir metre kar yağdı, 580 yerleşim yerinin yolu kapandı

Bitlis’te dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentte adeta kar esareti yaşanıyor.

İl merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri ise yerdeki kar kalınlığını 170 santimetre olarak açıkladı. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı son 24 saatte 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 2 metreyi aşan kar yağışı ve tipi nedeniyle 580 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde araçlar ve tek katlı evler kara gömülürken, ağaçlar da beyaz örtü ile kaplandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, 287 köy ile buna bağlı 293 mezranın yolunun kardan dolayı ulaşıma kapandığı, 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile aciliyet sırasına göre çalışmalara başlanıldığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ise, kar yağışının aralıklarla pazartesi gününe kadar devam edeceğini, yağışlı havalarda acil olmadığı sürece dışarı çıkılmamasını önerdiler.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, çığ uyarısı yapıldı. Eğimi fazla olan bölgelerde vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen valilik, ağır tonajlı araçların da zincir takmadan yola çıkmamasını önerdi.

BİTLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:41

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