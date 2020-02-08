Hizan’da kar yağışı ve tipi

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Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü Hizan’da, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hizan Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, 65 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalıştığını ifade eden Gümüş, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede kapanan köy yollarını açarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BİTLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:41

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