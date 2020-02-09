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BİGİAD yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Genel Başkanı Bilal Adabağ, BİGİAD yönetimi ile birlikte düzenlenen basın toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

BİGİAD yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Genel Başkanı Bilal Adabağ, BİGİAD yönetimi ile birlikte düzenlenen basın toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen kahvaltıda gazetecileri ağırlayan BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ ve yönetimi, 12 Nisan’da yapılması planlanan genel kurul ve BİGİAD’ın çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. BİGİAD yönetimi olarak görevi devraldıkları Nisan 2017’den bu yana işbirliği içinde birçok önemli işe imza attıklarını belirten BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ, bunun neticesinde BİGİAD’da kurumsal bir etiket kazandırdıklarını söyledi. Göreve ilk geldiği günde belirttiği üzere sadece bir dönemlik başkanlık yapacağını, bu nedenle BİGİAD’ın nisan ayında yapılacak olan genel kurulunda yeniden başkan adayı olmayacağını ifade eden BİGİAD Başkanı Bilal Adabağ, başkan adayı olacak olan adaylara ise başarı dileklerini iletti.
Yapılacak olan genel kurul öncesi BİGİAD’a daha fayda sağlayacaklarına inandıkları bazı konularda 15 Şubat’ta düzenleyecekleri toplantı ile tüzük değişikliğine gideceklerini kaydeden Adabağ, “BİGİAD’ın Nisan 2017’de gerçekleştirilen 6. olağan genel kurulu neticesinde görevi devralmıştık. Görevi devralırken de sadece bir dönemlik süre için devralıp, kurumsal bir kimlik kazandırdıktan sonra görevi bırakacağımızı belirtmiştik. Bugünde artık yavaş yavaş bu görevin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçen süre zarfında sık sık istişareler yaparak gerek ilimiz, gerek üyelerimiz ve gerekse derneğimiz için önemli birçok işe imza attığımıza inanıyoruz. Bu manada da bugün artık BİGİAD tam bir kurumsal yapı ve etikete kavuştu diyebiliriz. Görev süremiz boyunca her yaptığımız işte ve girişimde tüm kesimlerle istişareler yaparak, fikir ve önerilerini de göz önünde bulundurarak işlerimizi yapmaya çalıştık. Bu sürede muhakkak ki her insan gibi bizlerin de hataları olmuş olabilir, belki ihmal ettiğimiz konular olmuş olabilir. Ama mühim olanda bu hatalardan ders çıkarmaktır. Bizlerde arkadaşlarımızla birlikte görev süremiz boyunca hep iyi şeyler yapmak için mesai harcadık. Bugünde harcadığımız mesailerin hiçbirinin boşa gitmediğini görmekte bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Her ne kadar yeni dönemde başkan adayı olmasak da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman BİGİAD’a destek ve fikir sunmaya devam edeceğiz inşallah. Ben bu vesileyle bir dönemi daha kapatırken, gerek fikirleriyle bizlere ufuk açan, gerek ilham veren ve gerekse her zaman bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyor ve helallik diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun, bizlerin de varsa bir hakkı helali hoş olsun” dedi.

BİTLİS

09 Şubat 2020 Pazar

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