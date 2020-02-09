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Bitlis’te evler ve araçlar kara gömüldü İl genelinde 620 yerleşim yerinin yolu kapalı ...

İHA

Bitlis’te son 2 gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve evler kara gömüldü.
Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler tamamen kayboldu.
İl genelinde toplamda 620 yerleşim birimi ulaşıma kapanırken, yolda kalanlar için ise misafirhaneler açıldı.
Bitlis ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta felç oldu.
Bitlis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri karla mücadelelerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlar ise kar altında kalan ev ve araçlarını kendi imkanları ile açmaya çalışıyor.
Meteoroloji yetkilileri, son 2 günde yağan kar kalınlığının 2 metreyi aştığını, yüksek kesimlerde ise 4 metreye ulaştığını açıkladı.
Kar yağışının bugünden itibaren aralıklarla hafif olarak devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini söyledi.
Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, araçlar kar altında adeta kayboldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar altındaki araçlarını bulmakta zorluk çekti. Bitlis'te Mutki, Hizan, Hizan Bahçesaray, Ahlat ve Ovakışla ilçe yolları çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, yollarda kalan vatandaşlar için de öğretmenevi, polisevi ve misafirhanelerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ise kar yağışı sonrasında 620 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Karla mücadele çalışmaları, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürülüyor.
Ellerine küreklerini alan vatandaşlar evlerinin önünü, araçlarını ve çatılardaki karları temizlediklerini belirttiler.

BİTLİS

09 Şubat 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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