Ahlat’ta kar tatili

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 10 Şubat Pazartesi günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİTLİS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:40

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