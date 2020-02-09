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Tatvan'da 2 günde 2 metre kar yağdı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde son iki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Tatvan'da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde son iki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
Bölgede son bir kaç gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına Tatvan'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Birçok köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapandığı ilçede, etkili olan tipi ve fırtına sebebiyle açılan yollar ise yeniden kapanıyor. İki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi buldu. Kar sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ağır vasıtaların ise zincirsiz şekilde yola çıkmalarına izin verilmiyor. Okulların yarın için tatil edildiği ilçede son 24 saatte 105, son 48 saatte ise 190 santimetre kar yağdı. İlçe merkezinde Tatvan Belediyesi, şehirlerarası ve köy yollarında ise özel idare ve karayollarının başlatmış olduğu yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. TatvanHizan karayolları ise halen ulaşıma kapalı durumda, açılması için çalışmalar devam ederken, Hazo boğazındaki çığ riski değerlendirmesi akabinde ulaşıma açılması bekleniyor. Tatvan Kaymakamlığı da sık sık yaptığı duyurularla trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Gece boyunca devam eden çalışmalar kapsamında ilçede konaklamak durumumda kalanlar ise kamu misafirhanelerinde ücretsiz olarak misafir edildi, Tatvan Belediyesi de yolda kalanlara yiyecek dağıttı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı yapılarak, "Rüzgarın, yer yer kuvvetli olarak (4060 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca; bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Yoğun kar yağışı tipi ve fırtına sebebiyle açılan yolların yeniden kapandığına dikkat çeken Başkan Geylani; "İki gündür ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışına tipi ve fırtına da eklendi. Bu nedenle belediye olarak açmış olduğumuz yollar yeniden kapanıyor. Şu an için ilçe merkezindeki ana yollarımız açık durumda. Yol açma çalışmalarımız devam ederken çok acil durumlar olmaması halinde vatandaşlarımızın yola çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Belediyemize bağlı bütün ekiplerimiz şu anda sahada hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa sürede kapanan tüm yollarımızı yeniden ulaşıma açacağız" diye konuştu.

BİTLİS

09 Şubat 2020 Pazar

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