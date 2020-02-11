Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime yarın için 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.