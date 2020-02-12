Mezun olduğu okula öğretmen olarak döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezun olduğu okula öğretmen olarak döndü

DHA

BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Turan Kubay (26), 8 yıl önce mezun olduğu Adilcevaz Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.

BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Turan Kubay (26), 8 yıl önce mezun olduğu Adilcevaz Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.
Adilcevaz Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Turan Kubay, bir zamanlar öğrencisi olduğu okula öğretmen olarak döndü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Turan Kubay, daha önce öğrencisi olduğu okulda öğretmenlik yapmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Turan Kubay, öğrenci olduğu okula öğretmen olarak atanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Öğrenci olduğum liseye öğretmen olarak atanmak ilk tercihimdi. Hayalimdeki bu tercihin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Okulun bahçesi, koridorlar, sınıflar bana ayrı bir mutluluk veriyor. Özellikle mezun olduğum sınıfta her derse girdiğimde kendi sıramdaki öğrenciyi görünce okulu ve öğrencilerimi daha çok seviyorum. Bu duygular okulda kendimi hem öğrenci hem öğretmen hissettiriyor. Öğrenci olduğum dönemde öğretmen olup, halen görev yapan öğretmenleri görmek beni eğitime daha çok bağlıyor. Çok mutluyum, buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mezun olan ve zamanında görev yapmış bütün arkadaş ve öğretmenlerimi okula davet ediyorum buyursunlar gelsinler" dedi.
Okul müdürü Mustafa Yalçınkaya ise yaptığı açıklamada, "Okulumuzun ilk kuruluşundan bugüne mezun olan öğrencilerimizi davet ettik. Onları görmek, tanımak nerede olduklarını bilmek ve okulla olan bağlarını devam ettirebilmek amacıyla `Pilav Günü´ etkinliği yaptık. Etkinliğimize okul dönemi olmasına rağmen yoğun katılım vardı. Ayrıca okulumuzdan mezun olup, yine okulumuza öğretmen olarak atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Turan Kubay´ı plaketle ödüllendirdik. Okul idaresi olarak bu çalışmaların gelenekselleşmesini amaçlıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okuduğu okula öğretmen oldu
YEREL HABERLER Okuduğu okula öğretmen oldu
Ahlat’ta kar tatili
YEREL HABERLER Ahlat’ta kar tatili
Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi
Bitlis’te okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Bitlis’te okullar tatil edildi
Kar nedeniyle 3 aylık yakıt 3 günde harcandı Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: “1 günlük karla mücadele maliyetimiz 100 bini geçiyor”
YEREL HABERLER Kar nedeniyle 3 aylık yakıt 3 günde harcandı Bitlis ...
Bitlis´te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis´te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu ...
Ahlat’tan Suriye sınırına 3 tır briket yardımı
YEREL HABERLER Ahlat’tan Suriye sınırına 3 tır briket yardımı
Bitlis kara gömüldü Okulların tatil edildiği kentte tabelalar kardan kayboldu İl genelinde 153 köy yolu ulaşıma kapandı Kar kalınlığı 2 metreyi aştı Tek katlı evler tamamen kardan kayboldu
YEREL HABERLER Bitlis kara gömüldü Okulların tatil edildiği kentte ...
Ahlat-Malazgirt kutlamaları hazırlık toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat-Malazgirt kutlamaları hazırlık toplantısı
Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
Bitlis'te kardan yollar kapandı; okullar yarın da tatil
YEREL HABERLER Bitlis'te kardan yollar kapandı; okullar yarın da ...
Bitlis kar hapsinde Kentte 400 yerleşim yerinin yolu kardan dolayı kapanırken, okullar da tatil edildi
YEREL HABERLER Bitlis kar hapsinde Kentte 400 yerleşim yerinin yolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X