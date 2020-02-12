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Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çayın keyfini çıkardılar

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karı eğlenceye dönüştüren esnaf 'Eskimo' evi yapıp içinde çaylarını yudumlayarak bol bol sohbet ettiler.

Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çayın keyfini çıkardılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karı eğlenceye dönüştüren esnaf ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çaylarını yudumlayarak bol bol sohbet ettiler.
Tatvan ilçesinde son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son bir haftada 2 metrenin üzerinde kar yağışı alan ilçede, hava sıcaklığı da zaman zaman eksi 20 ila 25 derecelere kadar düştü. İlçede bir yandan karla mücadele devam ederken, diğer yandan ise bir grup esnaf dükkanlarının önünde biriken karı eğlenceye dönüştürdü. Cumhuriyet Caddesi üzerinde biriken kar yığınlarını değerlendiren ilçe esnafı, kardan ‘Eskimo’ evi yaptı. Yaptıkları Eskimo evinin içine masa ve sandalye yerleştiren esnaf, burada çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Fırsat buldukça ortak toplanma alanı ilan edilen Eskimo evinde toplanan esnaf, gelen misafirlerini de burada ağırlamaya başladı. Yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan ve 5 kişinin rahatlıkla içerisine sığdığı Eskimo evinin içinde hem sohbet eden hem de çay içen esnafın keyfine ise diyecek yok. Eskimo evinin içine Türk bayrağı asmayı da ihmal etmeyen ilçe esnafı, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, ilgi çeken Eskimo evinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.
Kentte özellikle son bir haftadır yoğun şekilde etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için ilçe esnafı olarak Eskimo evi yaptıklarını belirten Barış Çiçeksoyu, tek odalı kardan evin içinde çay içip sohbet ederek güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Yoldan geçen vatandaşların Eskimo evini gördüklerinde şaşırdıklarını ve hemen hatıra fotoğrafı çekmek istediklerini belirten Çiçeksoyu, “Kar yağışı, soğuk hava ve okul tatilini değerlendirip böyle bir ev yaptık. Eskiden televizyonlarda bu tür Eskimo usulü evleri görürdük ama artık ilçemizde de var. Burada boş vakitlerimizde bir yandan çay içiyoruz, bir yandan da esnaf arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Gayet güzel ve sıcak bir ortam oluşturduk burada. Belediye başkanımız ve kaymakamımızı da burada ağırlamak isteriz, onları da burada çayımızı içmeye davet ediyoruz. Mangala koyduğumuz közlerle de ısınıp keyifli sohbetler gerçekleştirmekte ayrı bir keyif veriyor” dedi.
Faruk Aslan isimli esnaf da esnaf arkadaşlarıyla 'ne yapalım' diye düşündükleri ve kardan ev yapmaya başladıklarını söyleyerek, “Hem dükkânımızın önünü temizledik, hem de vakit geçirmek için böyle bir çalışma yaptık. Bizim için iyi oldu. Burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, güzel vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Birol Kardaş ise Eskimo evini görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, “Bazı meraklı vatandaşlar, içeri girip kardan ev hakkında bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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