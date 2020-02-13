Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven’in Bitlis ziyareti

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Bitlis’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanı Uz. Dr. Cihan Döğer ile birlikte Bitlis ve Tatvan devlet hastanelerini ziyaret eden Genel Müdür Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hastanelerdeki hastalar ve sağlık personelleriyle görüştü. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, ayrıca ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Hüsnü Demirci, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uz. Dr. Ömer Faruk Duran ve Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Lap ile sağlık tesisi yönetiminden iş ve işleyişlerle ilgili istişarelerde bulundu.

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