Bitlis´te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

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BİTLİS´in Tatvan ilçesinde PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüne üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, telefonlara ait 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 bilgisayar ve 5 CD ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



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