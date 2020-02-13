Hizan’da kar tatili

– Bitlis’in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okular yarın için tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemizde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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