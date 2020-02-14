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Evlerine kardan tünellerden giriyorlar Kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Bitlis’te hayat durma ...

İHA

Bitlis'te yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar altında kalan tek katlı evlere giriş çıkışlar adeta kardan tünellerden yapılıyor.

Evlerine kardan tünellerden giriyorlar Kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Bitlis’te hayat durma noktasına geldi

Bitlis’te yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar altında kalan tek katlı evlere giriş çıkışlar adeta kardan tünellerden yapılıyor.
Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evlerin girişlerinde tüneller oluşurken, 145 köy yolunun ise ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Şehir merkezinde Bitlis Belediyesi ve Karayolları, köy ve mezra yollarında ise il özel idaresi ekipleri karla mücadelelerine devam ediyor.
Bitlis ve çevresinde bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı yüzünden kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Bitlis merkezde ise ekipler tarafından kenara yığılan kar kütleleri ile yolun ortaya çıkardığı görüntü tünele benzetildi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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