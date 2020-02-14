Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dışarıda üşüyen ve aç olan yavru köpeklere duyarlı esnaf sahip çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yürekleri ısıtan görüntüler kameralara takıldı. Ahlat ilçesinde bir yerel gazete sahibi, şiddetli soğukların yaşandığı bugünlerde üşüyen sokak hayvanlarına iş yerinin kapılarını açtı. Ahlat ilçesinde yerel gazete sahibi olan Erkan Olcay, sabah iş yerini açmaya geldiğinde soğuktan üşüyen 2 yavru köpeğin kapıya sığındığını gördü. Yavru köpeklerin soğuktan titrediğini ve aç olduklarını gören Olcay, onları hemen içeri alarak yanan sobanın yanında ısınmalarına yardım ederek karınlarını doyurdu.

Çocuklarının yardımıyla da yavru köpeklerin bakımını üstlenen Erkan Olcay’ın bu davranışı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Yavru köpeklere soğuk kış gününde iş yerinin kapılarını açan Erkan Olcay, “Sabah saat 08.00 civarlarıydı iş yerini açarken iki yavru köpeğin iş yerimin önünde soğuktan titrediklerini gördüm. Hemen iş yerimi açıp yavru köpekleri iş yerimin içine aldım. Altlarına karton sererek daha sonra da sobayı yakarak ısınmalarını sağladım. Sobayı yaktıktan sonra markete gidip süt ve ekmek alıp getirdim, karınlarını doyurdum. Şu anda yerleri sıcak, soba da yanıyor ve yavru köpekler uyuyor” dedi.



“Soğuk kış günlerinde hayvanlara sahip çıkalım”

Vatandaşların soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını, barınma yerleri sağlamaları gerektiğini ifade eden Olcay, sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlardan isteğim, bu soğuk kış günlerinde dışarıdaki sokak hayvanlarına sahip çıksınlar. En azından kışı atlatacakları şekilde yardımcı olsunlar. Odunlukların da veya kullanmadıkları sıcak bir yerde dışarıdaki hayvanları alıp baksınlar, karınlarını doyursunlar. Ben bu soğuk aylar bitinceye kadar bu yavru köpeklere inşallah bakmaya gayret göstereceğim.”

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