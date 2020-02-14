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Bitlis’te kar seferberliği devam ediyor

İHA

Bitlis Belediyesinin kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve sonrası başlattığı kar seferberliği sürüyor.

Bitlis’te kar seferberliği devam ediyor

Bitlis Belediyesinin kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve sonrası başlattığı kar seferberliği sürüyor.
Bitlis Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm ekiplerini seferber ederek, ana ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın talimatıyla kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler, sabaha kadar aralıksız çalıştı. Kent merkezi ve 13 mahallede sabahın ilk ışıklarıyla mücadeleye devam eden ekipler, ana arterlerde kar toplama, yaya yolu ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis Belediyesi yaklaşık 75 personel ve 25 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçen Bitlis Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yoğunluk verdi. Kısa bir sürede şehir merkezindeki yolları ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, bir yandan toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyip şehir dışına taşırken diğer yandan kaldırım ve yolları tuzlamaya devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir çalışma sergiliyor.
Bitlis Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında ana ve ara arterlerdeki genişletme çalışmalarını sürdürürken, kaldırımlarda da temizlik çalışmaları yapıyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ile birlikte karla mücadele çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde ciddi bir rahatlama oldu. Şu anda 13 mahallede genişletme çalışmalarını yapıyoruz" dedi.
Başkan Tanğlay, ihtiyaç duyulan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıldığını belirterek, “Kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Araçlarını yol kenarlarına park etmemelerini rica ediyoruz. Cadde ve kaldırımları tamamen kardan temizlerken çatı temizliklerini de bu süreçte yapmalarını istiyoruz. Çünkü daha sonra aynı işi tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim çalışma planımızı sekteye uğratıyor. Dolayısıyla elbirliği yaparak karla mücadele dönemini başarılı bir şekilde tamamlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kentte kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreyi bulurken, ev ve iş yerlerine giden vatandaşlar adeta tünellerden geçerek gitmek zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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