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Mandaların kaplıca keyfi Fotoğrafçılar, kaplıcaya giren mandalara yoğun ilgi gösteriyor

İHA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, atlar ve mandaların kaplıca keyfi fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.

Mandaların kaplıca keyfi Fotoğrafçılar, kaplıcaya giren mandalara yoğun ilgi gösteriyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, atlar ve mandaların kaplıca keyfi fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.
Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkanarak temizleniyor. Metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcada köyün gençleri hayvanlarını hem yıkayıp hem eğlenirken oluşan manzara ise Türkiye’nin dört bir tarafından gelen fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez oluyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar, kaplıcada yıkanan mandaların ve atların sırtına çıkarak takla atan ve akrobatik hareketler yapan gençlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

“Kaplıcayı fotoğraflamak için 900 kilometre yol katettik”
Kayseri Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal, dernek üyesi arkadaşlarıyla birlikte tarihi şehir Ahlat’ın kış güzelliğini görmek ve fotoğraflamak için 900 kilometre yol katettiklerini söyledi. Kartal, “Üyelerimizle birlikte Güroymak Budaklı Kaplıcası'nı fotoğraflamaya geldik. Manda ve atlarla beraber yıkanan arkadaşların fotoğraflarını çekiyoruz. Bunlar, biliyorsunuz Türkiye genelinde çok tutulan fotoğraflar. Bizde bu fotoğraflardan elde etmek için ve Bitlis’i tanıtmak için Kayseri’den buraya geldik. Güroymak Budaklı Kaplıcası, fotoğraf açısından çok önemli bir yer. Burada hem kar fotoğrafı çekiyorsunuz hem de karla birlikte atları, mandaları, suyun içinde parende atan gençleri de çekiyorsunuz. Hem kar fotoğrafını çekme açısından hem de buharlı fotoğraf çekme açısından çok ideal bir yer. Bizim kurgu yapmamıza gerek kalmadan kendi kendine gelişen olayları fotoğraflayabiliyoruz” dedi.
Fotoğraf sanatçısı Yaşar Taflı ise, “Daha önce fotoğraf sitelerinde birçok arkadaşın fotoğraflarına kıskanarak bakmıştık. Bugün buraya gelmek bize de kısmet oldu. Ortam çok güzel, doğa çok güzel. Bu bölgeyi koruyan, doğal yaşamı destekleyen bütün yöneticilere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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