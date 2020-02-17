ASELSAN ekibi Ahlatlı çocuklarla buluştu

Askeri Elektronik Sanayinin (ASELSAN) Türkiye’deki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projesi “Tekno Macera” ekibi, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki çocuklarla buluştu.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) öncülüğünde Ahlat Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programlarla Tekno Macera görevlileri Ahlat’ta öğrencilerle bir araya geldi. Yaşadığımız teknoloji çağında çocukların gelişen teknolojilerden habersiz kalmaması ve teknolojinin bir ilgi alanı haline gelmesi amacıyla çıkılan bu yolda eğitici aktiviteler ve bilgiler çocuklarla paylaşıldı. Çocuklar teknoloji, robotik kodlama ve mühendislik dallarının temelinde yatan algoritmik ve analitik düşünmeyle ilgili birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı. Oyun brandası üzerinde konumlanarak, takım arkadaşlarının verdiği talimatlara göre hareket eden çocuklar; bu şekilde algoritmanın temel mantığını kavramış oldu. Ahlatlı çocuklar ayrıca farklı görseller içeren oyun kartları ile kendi hikayelerini yazdılar. Görseller ile fikirlerini birleştirerek, birbirlerinin hikayelerine eklemeler yaparak hayal güçlerini açığa çıkardılar. Tekno Macera oyun kağıtlarıyla algoritmaların günlük hayatlarının içinde olduğunu ve her işin bir sıraya konularak yapıldığını keşfettiler. Günün sonunda ekip olmanın önemini de kavrayan çocuklar; arkadaşlarıyla ve Tekno Macera ekibiyle keyifli anlar paylaştı.

Tekno Macera ekibine AKEV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Harun Şerefoğlu ile AKEV İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Adıyaman da eşlik ettiler.

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